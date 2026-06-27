ВСУ более 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область, один человек погиб

Шуваев: в Белгородской области за сутки зафиксировали 76 атак ВСУ

Украинские боевики за прошедшие сутки 76 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате один человек погиб, четверо получили ранения, сообщил на платформе «Макс» врио губернатора региона Александр Шуваев.

В Корочанском округе погиб мужчина.

«Приношу искренние соболезнования его семье», — отметил врио главы региона.

В Ракитянском, Корочанском и Шебекинском округах пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Его не стали госпитализировать, он продолжает лечение амбулаторно.

Ранее девять беспилотников сбили на подлете к Москве. Мэр города Сергей Собянин отметил, что на месте падения обломков аппаратов работают экстренные службы.

В ночь на 26 июня средства ПВО отразили налет более 600 беспилотников самолетного типа в регионах. Атакам подверглись Крым, Московский регион, Липецкая, Воронежская, Ростовская, Рязанская, Тульская, Астраханская и другие области.