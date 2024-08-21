Собянин назвал последнюю атаку БПЛА на Москву одной из самых масштабных

Фото: Pxhere

Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

По словам градоначальника, эшелонированная защита Москвы от вражеских беспилотников позволила успешно отразить все атаки. Силы ПВО этой ночью сбили 10 дронов.

«Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», — написал мэр.

Ранее Собянин заявил о восьми сбитых беспилотниках в небе над Московской областью. Он отметил, что на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

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