Обломки дрона ВСУ нашли в реке Моче в Новой Москве

Фрагменты крупного украинского беспилотника «Бобер» нашли на берегу и в воде реки Мочи около садового некоммерческого товарищества «Роднево» в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы публикации уточнили, что на фрагментах беспилотника шириной в полтора квадратных метра взрывчатки не обнаружили. Обломки забрали для изучения специалисты. Они установят, когда и при каких условиях сбили дрон.

В ночь на 21 августа дежурные средства противовоздушной обороны Москвы сбили украинские беспилотники на подлете к столице. Мэр города Сергей Собянин назвал воздушную атаку самой масштабной с 2022 года.

Источник 360.ru в экстренных служба сообщил, что в селе Кленово Троицкого административного округа, что обломок одного из летательных аппаратов пробил крышу сарая.