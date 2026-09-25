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    Число пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск выросло до 12

    Ульяновский губернатор Русских заявил о 12 раненных при атаке беспилотников ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    При атаке беспилотников на Ульяновск пострадали 12 человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

    «В результате вражеской атаки БПЛА 12 человек пострадали, из них трое находятся в стационарах нашего областного травмоцентра и Ульяновской областной клинической больницы», — рассказал глава области.

    Остальные лечатся амбулаторно. Состояние всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, тяжелых случаев нет. Среди раненых — двое детей.

    Глава региона подчеркнул, что в ходе воздушной атаки повреждения получили шесть многоквартирных домов. В большинстве выбиты стекла, в одном есть частичное обрушение. Целостность конструкций проверят эксперты.

    В гимназии № 21 открыли пункт временного размещения. Там принимают заявления на помощь, работают психологи и медики. Еще один пункт готовят в гостинице «Волга».

    После массированной атаки ВСУ в школах Ульяновска отменили занятия. На части улиц перекрыли движение.