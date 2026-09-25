Число пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск выросло до 12
Ульяновский губернатор Русских заявил о 12 раненных при атаке беспилотников ВСУ
При атаке беспилотников на Ульяновск пострадали 12 человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.
«В результате вражеской атаки БПЛА 12 человек пострадали, из них трое находятся в стационарах нашего областного травмоцентра и Ульяновской областной клинической больницы», — рассказал глава области.
Остальные лечатся амбулаторно. Состояние всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, тяжелых случаев нет. Среди раненых — двое детей.
Глава региона подчеркнул, что в ходе воздушной атаки повреждения получили шесть многоквартирных домов. В большинстве выбиты стекла, в одном есть частичное обрушение. Целостность конструкций проверят эксперты.
В гимназии № 21 открыли пункт временного размещения. Там принимают заявления на помощь, работают психологи и медики. Еще один пункт готовят в гостинице «Волга».
После массированной атаки ВСУ в школах Ульяновска отменили занятия. На части улиц перекрыли движение.