Число пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск выросло до 12

Ульяновский губернатор Русских заявил о 12 раненных при атаке беспилотников ВСУ

При атаке беспилотников на Ульяновск пострадали 12 человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских .

«В результате вражеской атаки БПЛА 12 человек пострадали, из них трое находятся в стационарах нашего областного травмоцентра и Ульяновской областной клинической больницы», — рассказал глава области.

Остальные лечатся амбулаторно. Состояние всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, тяжелых случаев нет. Среди раненых — двое детей.

Глава региона подчеркнул, что в ходе воздушной атаки повреждения получили шесть многоквартирных домов. В большинстве выбиты стекла, в одном есть частичное обрушение. Целостность конструкций проверят эксперты.

В гимназии № 21 открыли пункт временного размещения. Там принимают заявления на помощь, работают психологи и медики. Еще один пункт готовят в гостинице «Волга».

После массированной атаки ВСУ в школах Ульяновска отменили занятия. На части улиц перекрыли движение.