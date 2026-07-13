ПВО сбила три беспилотника, летевших в сторону Москвы

Системы противовоздушной обороны ликвидировали три БПЛА, летевших в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — написал глава города.

Специалисты экстренных служб начали работу на местах падения обломков.

Ранее Собянин уточнил, что минувшей ночью в сторону Московского региона летели более 350 украинских дронов. Большую часть из них уничтожили на дальних подступах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил о массированной атаке беспилотников на Московскую область в ночь на 13 июля. Она привела к гибели трех человек в поселке Пионерском под Истрой. В Солнечногорске в результате удара пострадали конструкции многоквартирного дома.