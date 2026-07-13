В сторону Московского региона летело более 350 БПЛА
Собянин: в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА
С 20:30 в сторону Московского региона летело более 350 украинских дронов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — заявил градоначальник.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что три человека погибли и пятеро пострадали в результате украинской атаки в Подмосковье. По его словам, силы противовоздушной обороны и средства РЭБ за ночь уничтожили 81 дрон.
БПЛА сбили над Коломной, Солнечногорском, Домодедово, Ступино, Подольском, Истрой, Озерами, Чеховым, Волоколамском, Можайском, Раменским, Рузой, Наро-Фоминском и Одинцово.
На местах ЧП продолжают работу специалисты экстренных служб. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.