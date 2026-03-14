ПВО сбила 37 беспилотников над российскими регионами за два часа

Минобороны заявило об уничтожении 37 дронов ВСУ за два часа

Утром 14 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 37 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны .

С 8:00 до 11:00 по московскому времени силы ПВО перехватили и сбили 29 БПЛА над Брянской областью, шесть — над Белгородской, по одному — над Курской и Смоленской областями.

Прошедшей ночью над Россией ликвидировали еще 87 украинских беспилотников, из них 53 из них уничтожили над Кубанью и акваториями Черного и Азовского морей

Накануне в Краснодарском крае после падения обломков беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод. В оперативном штабе региона сообщили, что пожар ликвидировали, пострадавших нет.

За день до этого возгорание началось на другой кубанской нефтебазе. Обломки БПЛА спровоцировали пожар на площади 150 квадратных метров. Его также успешно потушили.