На Кубани на территории нефтебазы из-за падения БПЛА вспыхнул пожар

На территории нефтяной базы в Тихорецком районе Кубани произошло возгорание на площади 150 квадратных метров. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Из-за падения обломков БПЛА в Тихорецком районе произошло возгорание на территории нефтебазы. Общая площадь пожара составляет 150 квадратных метров, пострадавших нет», — заявили пресс-службе.

Минобороны России утром 12 марта рапортовало об уничтожении 80 беспилотников на территорией России, в том числе 30 - над Краснодарским краем.

Ранее на хуторе Бережном в Абинском районе вспыхнула подстанция после падения обломков беспилотника. Ранения получили два человека, экстренные службы потушили огонь на площади в 120 квадратных метров. В самом Абинске повреждения получило остекление 14 квартир, занятия в детсадах и школах отменяли.