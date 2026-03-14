Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских БПЛА

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 87 украинских беспилотников в небе над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 16 БПЛА сбили над Краснодарским краем, еще восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью, шесть — над Белгородской.

Также пять дронов ликвидировали над Ростовской областью, три — над Самарской, два — над Курской, по одному — над Тульской, Волгоградской и Астраханской. Над акваторией Черного моря сбили шесть беспилотников, над Азовским — 31.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщали о трех пострадавших после атаки дрона на порт «Кавказ» в Темрюкском районе. Экстренные службы оперативно устранили локальное возгорание на причальном комплексе.

До этого из-за падения обломков БПЛА в Севастополе загорелись трава в балке Бермана, гараж в районе Нижней Голландии и участок леса в районе Золотого пляжа.