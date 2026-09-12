Четыре ребенка пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Под Белгородом при атаках БПЛА на авто погибла женщина и пострадали 8 человек

При атаках украинских дронов на автомобили в Белгородском и Шебекинском округах погиб один человек и пострадали восемь, включая четырех детей. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области в «Максе» .

FPV-дрон ударил по автомобилю в поселке Октябрьском. Одна женщина умерла на месте, трех пострадавших доставили в больницу. Мужчина и женщина получили осколочные ранения, девятилетний мальчик — открытую черепно-мозговую травму, он находится в тяжелом состоянии.

В селе Ржевка другой дрон атаковал еще один автомобиль. Мужчина лишился руки и ноги, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщину, 16-летнего подростка, семилетних девочку и мальчика доставили в районную больницу с осколочными ранениями.

Ранее в Курской области умерла пенсионерка, пострадавшая при детонации дрона во дворе многоквартирного дома.