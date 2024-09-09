ВСУ разрушили школу и спалили село в Курской области

Украинские боевики разрушили школу и спалили село атаками беспилотников в Курской области. Об этом рассказала РИА «Новости» учительница из села Суджанского района Ирина Звягина.

Она преподает английский язык в школе села Ворожба. Большинство ее односельчан эвакуировали 7 августа после атаки украинских боевиков по региону. Сейчас женщина живет вместе с родственниками в пункте временного размещения в Курске.

Звягина рассказала, что даже не успела толком собраться.

«По доходящей до нас информации, там дроны летают и горят дома. <…> Самое сложное — привыкнуть к тому, что мы не в стенах родной школы. Здание частично разрушено, разрушен спортзал», — подчеркнула она.

Женщина планирует остаться в Курске и обустраивать жизнь по-новому.

Как рассказал ТАСС источник в силовых структурах, состоящие из наемников подразделения ВСУ проявляют в Курской области особую жестокость по отношению к мирным жителям. В регионе заметили американских, польских и французских наемников.