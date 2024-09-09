В Донецке за неделю сорвали 150 атак украинских беспилотников

Система защиты «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 150 атак украинских беспилотников на Донецк и Макеевку. Об этом сообщила официальный представитель управления ФСБ по ДНР Оксана Семесенко.

В двух районах Донецка перехватили три беспилотника, которые разведывали местность для дальнейших атак на жилые дома, а в Кировском районе Макеевки подавили ударный дрон с боевым зарядом, летевший к промзоне. Их уничтожили на месте с помощью накладных зарядов.

При этом никто из мирных жителей не пострадал, инфраструктура не получила повреждений.

Ранее стало известно, что и российские, и украинские военные продемонстрировали новые способы перехвата беспилотников. В частности, украинские безэкипажные катера, некогда представлявшие угрозу, сейчас оказались почти бесполезными.