ПВО сбили летевший на столицу БПЛА над Раменским городским округом

Российские силы ПВО отразили атаку беспилотника в Раменском, дрон летел в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал градоначальник.

Ранее, 10 ноября, в сторону России пустили 84 ударных беспилотника. Как сообщило Минобороны, главной целью дронов стало нанесение ущерба гражданской инфраструктуре на московском направлении.

В Раменском городском округе отразили атаку БПЛА 20 октября. Как отметил Собянин, в ходе ЧП никто не пострадал. Также восемь беспилотников уничтожили в небе над Курской и Белгородской областями 23 сентября.