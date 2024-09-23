Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА над двумя регионами

Средства ПВО уничтожили 8 БПЛА над Белгородской и Курской областями за ночь

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили по четыре беспилотных летательных аппарата в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Дежурные средствами ПВО уничтожили по четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской и Курской областей», — заявили в ведомстве.

Вечером 22 сентября жители деревни Новиково в Троицком административном округе Москвы стали свидетелями громкого хлопка. Причиной оказался подрыв рухнувшего с неба обломка беспилотника представителями спецслужб, вторичного возгорания не произошло.

В субботу из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов закрыли аэропорты Астрахани и Волгограда. Региональные власти вводили план «Ковер».

Днем ранее Минобороны РФ отчитывалось до 15 уничтоженных дронах ВСУ над пятью регионами страны и акваторией Азовского моря.