Минобороны назвало число атаковавших российские регионы беспилотников ВСУ

Украинские боевики задействовали 84 ударных беспилотника для ударов по гражданской инфраструктуре России в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что главной целью стало нанесение ущерба гражданской инфраструктуре на московском направлении. Но все летательные аппараты успешно сбили или подавили дежурные средства противовоздушной обороны и и радиоэлектронной борьбы.

В небе над Раменским городским округом Московской области уничтожили 34 вражеских беспилотника. Упавшие в трех населенных пунктах обломки привели к возгоранию четырех домов и ранению пяти мирных жителей.

«Силы противовоздушной обороны и РЭБ Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают отслеживать воздушную обстановку и нести круглосуточное дежурство», — указали в ведомстве.

Масштабная атака на Москву и Московскую область украинских беспилотников произошла утром в воскресенье, 10 ноября. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны сбили 32 летательных аппарата в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в деревне Становое пострадала 52-летняя женщина. Она получила ожоги и попала в больницу. Глава региона пообещал, что семья пострадавшей получит всю необходимую помощь.