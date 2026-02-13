ПВО ночью сбила 58 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью сбили 58 БПЛА ВСУ над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь, в период с 23:00 до 07:00, сбили 58 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что 43 БПЛА сбили над территорией Волгоградской области, 12 — над Ростовской, два — над Курской и еще один — над Крымом.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о трех пострадавших при атаке БПЛА, среди них 12-летний мальчик в хуторе Ямы. В Красноармейском районе в больницу привезли женщину и 18-летнего подростка, угрозы их жизням нет.
Также украинский беспилотник сбросил взрывчатку с таймером на детскую площадку в Запорожской области.
Днем ранее Ухту атаковали украинские дроны «Лютый». Из местных жителей никто не пострадал.