ПВО ночью сбила 58 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь, в период с 23:00 до 07:00, сбили 58 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 43 БПЛА сбили над территорией Волгоградской области, 12 — над Ростовской, два — над Курской и еще один — над Крымом.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о трех пострадавших при атаке БПЛА, среди них 12-летний мальчик в хуторе Ямы. В Красноармейском районе в больницу привезли женщину и 18-летнего подростка, угрозы их жизням нет.

Также украинский беспилотник сбросил взрывчатку с таймером на детскую площадку в Запорожской области.

Днем ранее Ухту атаковали украинские дроны «Лютый». Из местных жителей никто не пострадал.