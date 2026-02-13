Мальчик из многодетной семьи пострадал при атаке на Волгоградскую область

Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область. Пострадали три человека, в том числе 12-летний мальчик из Среднеахтубинского района. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров в телеграм-канале администрации.

«Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет», — сказал он.

По словам Бочарова, атака БПЛА — массовая. Дроны нацелились на жилые дома и промышленность. В Волгограде беспилотники упали на бульваре 30-летия Победы, проспекте имени Героев Сталинграда и 8-й Воздушной Армии, повредив автомобили и окна квартир. На территорию нескольких предприятий Волгоградской области рухнули обломки сбитых аппаратов.

Ранее в Запорожской области украинский дрон сбросил взрывчатку во дворе многоэтажки. Снаряд с таймером и детонатором упал на детской площадке.