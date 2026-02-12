Ухту атаковали беспилотники, способные пролететь две тысячи километров

Украинские военные атаковали Ухту в Республике Коми беспилотниками «Лютый». Запуск осуществили с территории Полтавской и Черниговской областей, сообщил телеграм-канал Shot .

Расстояние от точки запуска до цели составило порядка двух тысяч километров. На видео, опубликованном в Сети, запечатлен дрон, кружащий над городом. Это не первая попытка удара по региону: предыдущую атаку беспилотников на Ухту фиксировали летом 2025 года.

«Лютый» — украинский ударный беспилотник самолетного типа, способный нести боевую нагрузку на дальние расстояния.

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн заявил, что в результате атаки дронов на Ухту никто не пострадал. Школьников временно перевели на дистанционный формат обучения.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 12 февраля над Россией уничтожили 106 беспилотников. Больше всего дронов сбили в Белгородской области.