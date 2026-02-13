Дрон ВСУ сбросил бомбу с таймером на детскую площадку в Запорожской области

Дрон ВСУ, атаковавший город Васильевка, сбросил снаряд с таймером и детонатором на детскую площадку. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, опубликовав кадры с места событий.

Украинские боевики целенаправленно ударили по гражданской инфраструктуре региона. На улице Чекистов после сброса боеприпаса недалеко от жилого многоквартирного дома пострадал автомобиль. Детская площадка также получила серьезные повреждения, но обошлось без пострадавших.

«Снаряд с таймером и детонатором упал там, где днем играют дети. Это чистый, неприкрытый террор и цинизм, когда прицельно бьют по мирной жизни», — подчеркнул глава региона.

Взрывотехники и оперативные службы уже работают на месте.

Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в телеграм-канале отметила, что боевики ВСУ сбросили боеприпас ранним утром, когда люди еще мирно спали. Это уже второй случай в феврале, когда украинские нацисты прицельно бьют по детским площадкам.

Ранее боевики ВСУ атаковали Ухту, запустив ударные дроны «Лютый» с Полтавской и Черниговской областей.