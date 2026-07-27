Путин заявил об уверенности в достижении целей СВО

Россия обязательно добьется поставленных целей в ходе специальной военной операции. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва в Кремле.

«Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России», — сказал глава государства.

Президент также отметил, что российский народ поддерживает участников спецоперации. Путин добавил, что все стратегические решения в стране принимаются согласно воле и выбору граждан.

По его словам, укрепление обороны, поддержка экономики и решение социальных задач, в том числе помощь среднему и малому бизнесу, станут приоритетами государственного бюджета на следующие три года.

Глава государства добавил, что экономическая система России остается устойчивой, несмотря на риски роста инфляции, и удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности.