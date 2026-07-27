Экономика России удерживает четвертое место в мире и первое в Европе по паритету покупательной способности. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.

«Есть риски роста инфляции, но финансовая и экономическая система России устойчива», — подчеркнул президент на встрече с депутатами Госдумы.

Путин также перечислил приоритеты бюджета на следующие три года. Он отметил, что речь идет об укреплении обороны, поддержке экономики и решении социальных задач.

Санкции против России президент назвал рекордными по бесполезности и ущербу для западных стран, которые их вводили. Контуры нового мироустройства складываются сейчас в борьбе и острой конкуренции.