Путин перечислил приоритеты бюджета на следующую трехлетку

Путин: укрепление обороны станет приоритетом бюджета на три года

Приоритетами бюджета на следующую трехлетку станут укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.

«Уверен, что при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом, наряду с укреплением обороны страны, будут решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики», — отметил он.

Путин уточнил, что речь в том числе идет о помощи ведущим отечественным компаниям, среднему и малому бизнесу и поддержке рынка труда.

Он также прокомментировал санкции против России. Путин назвал их рекордными по бесполезности и ущербу для самих западных стран, которые их вводили. По словам российского лидера, сейчас в борьбе и острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства.