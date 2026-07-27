Путин заявил о всенародной поддержке участников спецоперации

Весь российский народ поддерживает участников специальной военной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы.

«За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество», — сказал он.

Глава государства отметил, что все стратегические решения в стране принимаются исключительно на основе воли и выбора граждан. Других целей у России нет, подчеркнул президент.

Он также напомнил, что страна продолжает отстаивать собственную безопасность, независимость, правду и справедливость. На встрече с депутатами Путин выразил благодарность за плодотворную совместную работу, отметив, что парламентариям приходилось работать в крайне непростых условиях.