Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск

Президент Владимир Путин побывал во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства провел совещание с руководством Генштаба и командным составом.

«Под контролем Киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой Республики и 16,5% Запорожской области», — сообщил российский лидер.

Он рассказал, что с начала этого года российская армия освободила около 6,5 тысячи квадратных метров территорий, в том числе 310 населенных пунктов. По его словам, территория Луганской Народной Республики сейчас полностью находится под контролем ВС России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет вечером 16 октября международный звонок. С кем именно будет общаться президент, он не сообщил.

Позже пресс-служба Кремля подтвердила, что российский лидер разговаривал с папой римским Львом XIV.