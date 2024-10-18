Путин предложил обсуждать мир на Украине на базе Стамбульских соглашений

Президент Владимир Путин назвал договоренности, выработанные в Стамбуле в 2022 году, базой для дальнейших переговоров по Украине. Его процитировала пресс-служба Кремля.

«Самое главное — база. База — это вот проект документа, выработанного в ходе стамбульского переговорного процесса», — подчеркнул президент.

При этом он отметил, что Россия, в отличие от Украины, не запрещала сама себе вести переговоры.

Ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что якобы не заставлял украинские власти отказываться от соглашений, к которым пришли в Стамбуле. Он утверждает, что в Киеве и не собирались соглашаться на такие условия, поскольку их выполнение означало бы для украинских политиков потерю власти.