Путин заявил, что Россия готова к продолжению военного конфликта

Россия готова к продолжению к продолжению вооруженной борьбы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

Путин переадресовал вопрос о завершении конфликта Североатлантическому альянсу.

«Когда натовцам надоест с нами воевать, это вы у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами!» — подчеркнул он.

Глава государства охарактеризовал российские войска как одни из самых высокотехнологичных и боеспособных.

Президент также призвал не загадывать сроков окончания спецоперации. Он напомнил, что российская сторона неоднократно выступала за проведение мирных переговоров для урегулирования конфликта.

Ранее Путин заявил, что россияне всегда будут помнить подвиги бойцов СВО. Президент пообещал, что страна продолжит помогать военным.