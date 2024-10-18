Путин обратил внимание на безжалостность США и НАТО по отношению к украинцам

Североатлантический альянс и США, интересы которых он обслуживает, не жалеют украинских солдат. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости» .

Во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС глава государства озвучил отличия между Россией и НАТО. По его словам, блок воюет руками украинцев, хоть и поставляет им западное оружие.

В отличие от альянса, Россия думает о своих военных и технике, которую сама производит, добавил Путин. Он подчеркнул, что руководство страны всеми силами стремится обеспечить мир, в том числе и мирными способами.

Ранее российский лидер рассказал об открытости государства к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Чем быстрее переговоры начнутся, тем лучше, отметил Путин.