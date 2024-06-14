Путин встретился с участниками программы «Время героев»
Путин прибыл в «Сенеж» к участникам «Времени героев»
Президент Владимир Путин прибыл в мастерскую управления «Сенеж» в Подмосковье на встречу с участниками образовательной программы «Время Героев». Видео опубликовала пресс-служба Кремля.
«Я очень рад вас всех видеть. Хотел с вами встретиться, поговорить о том, как идет программа», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что в России много талантливых людей, но есть среди них и те, кто, не жалея жизни, служит Родине в самых опасных условиях.
«Если не на таких людей, как эти, опираться, то на кого?» — задался вопросом президент.
Программу «Время героев» разработала Высшая школа государственного управления РАНХиГС. С ее помощью бойцы СВО смогут повысить профессиональные компетенции, в том числе в гражданской сфере. Для обучения в первом потоке отобрали более 80 человек.
Ранее перед участниками «Времени героев» выступили Сергей Лавров, Владимир Соловьев и Владимир Мединский. Они рассказывали военным о новых целях и драйверах роста российской экономики, а также благодарили их за ратный труд.