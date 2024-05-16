Более 80 участников СВО примут участие в президентской программе «Время героев» | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 19:07 Более 80 участников СВО примут участие в президентской программе «Время героев» Алексей Комиссаров: 83 участника СВО примут участие в программе «Время героев» РИА «Новости»

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В президентской образовательной программе «Время героев» примут участие 83 участника СВО. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ректор РАНХиГС, руководитель проекта Алексей Комиссаров.

Решение приняли в ходе заседания Общественного совета программы для ветеранов специальной военной операции.

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По словам Комиссарова, процесс обучения начнется в конце мая.

Среди отобранных кандидатов 53 старших офицера, 20 Героев России, 64 кавалера орденов Мужества.

«Считаю важным, что первый и последующий потоки будут многоступенчатыми, и каждый участник, который подал заявку, имеет реальный шанс попасть на следующий уровень программы», — подчеркнул руководитель программы.

Ранее в Балашихе установили мемориальную табличку в честь участника специальной военной операции Михаила Пирожкова. Он погиб в феврале прошлого года под Артемовском.