Путин встретится с вступившими в программу «Время героев» участниками СВО

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с бойцами специальной операции. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» .

Среди прочих мероприятий главы государства на следующей неделе — заседание Совета при президенте по науке и образованию и встречи с учеными. Кроме того, президент 12 июня вручит лауреатские значки и грамоты обладателям Государственной премии, а также золотые звезды Героям Труда.

Программу «Время героев» разработала Высшая школа государственного управления РАНХиГС. С ее помощью бойцы СВО смогут повысить профессиональные компетенции, в том числе в гражданской сфере.

Целью программы является подготовка руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих для последующей работы в органах муниципальной и государственной власти.

Ранее перед участниками «Времени героев»выступили Лавров, Соловьев и Мединский.