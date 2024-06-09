Путин встретится с вступившими в программу «Время героев» участниками СВО

Путин встретится с первыми участниками программы «Время героев»

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с бойцами специальной операции. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Среди прочих мероприятий главы государства на следующей неделе —  заседание Совета при президенте по науке и образованию и встречи с учеными. Кроме того, президент 12 июня вручит лауреатские значки и грамоты обладателям Государственной премии, а также золотые звезды Героям Труда.

Программу «Время героев» разработала Высшая школа государственного управления РАНХиГС. С ее помощью бойцы СВО смогут повысить профессиональные компетенции, в том числе в гражданской сфере.

Целью программы является подготовка руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих для последующей работы в органах муниципальной и государственной власти.

Ранее перед участниками «Времени героев»выступили Лавров, Соловьев и Мединский.

Кто убил Игоря Талькова? Следствие назвало убийцу через 32 года

Идеология не терпит компромиссов. Как Европа хочет обезопасить себя от Китая

Фантомные баррели, дедолларизация и «зеленый переход». Главные тезисы из доклада Сечина на ПМЭФ

«От бабушки Фаины». История чуткой гумпомощи бойцам СВО от 94-летней жительницы Подмосковья

Китайский инвестиционный бум. Ганцов — о развитии зарубежных партнерств Подмосковья

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте