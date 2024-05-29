Лавров, Соловьев и Мединский выступили перед участниками «Времени героев»

В России стартовало обучение на программе «Время героев». С лекциями перед участниками уже выступили первые лица государства, известные журналисты, профессоры, общественники, сообщили в пресс-службе РАНХиГС .

Лекции провели министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Последний рассказывал о новых целях и драйверах роста российской экономики.

Кроме того, перед аудиторий выступили помощник президента Владимир Мединский, журналист и телеведущий Владимир Соловьев, профессор МГИМО, полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков.

Обучение «Время героев» проводят для участников и ветеранов спецоперации. Лавров во время своего обращения поблагодарил бойцов за их ратный труд.

«Мы восхищаемся вами — всеми теми, кто на передовой. Мы видим, как вся страна встала на вашу поддержку», — отметил он.

Лекции проходили в Мастерской управления «Сенеж». Программу обучения создали для того, чтобы позволить военным повысить свой профессионализм, в том числе по гражданским специальностям.

Ранее ректор РАНХиГС и руководитель проекта «Время героев» Алексей Комиссаров заявил, что для обучения по программе набрали 83 участника специальной военной операции. Среди них — 53 старших офицера и 20 Героев России. В скором времени программа расширит число участников.