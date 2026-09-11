11 сентября 2026 18:31 Мировая экономика сменила лидеров. Путин назвал БРИКС новым локомотивом БРИКС нарастил экономическую мощь и влияние. Главное из выступление Путина Фото: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Мир

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Страны БРИКС превратились в главный двигатель мировой экономики, обеспечив половину ее прироста за последние пять лет. С таким заявлением на Деловом форуме саммита объединения выступил президент России Владимир Путин. 360.ru собрал главные тезисы главы государства о трансформации мировых рынков, изменениях в российской экономике и дальнейших перспективах сотрудничества между странами.

БРИКС — новый локомотив

В начале выступления Путин отметил, что прочное экономическое партнерство и надежные связи бизнеса сформировали основу отношений между странами — участницами БРИКС и позволили преодолеть кризисные явления, с которым столкнулся современный мир.

Он сегодня проходит этап глубинных структурных преобразований. Они вызваны тем, что на смену старым лидерам, которые были в авангарде экономического роста во второй половине прошлого века, приходят новые локомотивы развития.

Фото: РИА «Новости»

Президент России отметил, что за последние пять лет государства БРИКС произвели более 40% мирового ВВП, тогда как вклад «Большой семерки» составил всего 29%. «Почему она большая — не понимаю», — пошутил Путин. Он отметил, что значительный рост связан прежде всего с тем, что в государствах БРИКС проживает половина населения всей планеты и все эти страны обладают огромными внутренними рынками и крупными национальными компаниями, которые стали глобальными игроками. Таких корпоративных историй успеха много в наших странах. За каждой из них стоит напряженная ежедневная работа в условиях серьезной конкуренции.

Нечестная игра Запада

Фото: Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Российский лидер напомнил, что страны Запада долгое время проводили политику, что конкуренция — это священная корова, которую нельзя трогать. Но сегодня они сами нарушили свои обещания. В мире начались уничтожение промышленных и логистических объектов, попытки блокировки международных транспортных коридоров, захваты морских судов. «Применяются незаконные ограничения вместе с угрозами так называемых вторичных санкций против тех, кто не согласен действовать в чужих интересах, а защищает свои национальные интересы», — заявил Путин. Он подчеркнул, что только против России ввели более 30 тысяч санкций, что почти в два раза больше, чем против всех стран мира.

Как Россия справилась с внешним давлением

Путин подчеркнул, что оказавшаяся в сложных условиях Россия добилась позитивных результатов и укрепила национальный суверенитет, наладив связи с предсказуемыми партнерами.

В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые. За 2023–2025 годы ВВП прибавил 10,3%, а безработица опустилась до рекордных, исторически рекордных для нас 2,3%.

Фото: РИА «Новости»

Глава государства добавил, что реализовали технические инновации с внедрением искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ, современных финансовых инструментов, основанных на отечественных решениях и разработках стран — партнеров по БРИКС.

Все это еще раз доказывает: даже в условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно.

На этом фоне особенно плохо выглядят страны — инициаторы санкционного давления, столкнувшиеся с бюджетным дефицитом, ростом госдолга и промышленным спадом, достигнувшим за последние несколько лет 8%.

Перспективы БРИКС

Путин призвал участников саммита в полной мере реализовать потенциал объединения через укрепление механизмов бизнес-дипломатии, чтобы компаниям, предпринимателям было проще находить партнеров, проводить расчеты, перевозить товары и вкладывать средства в наших странах.

При этом мы не хотим себя никак ограничивать, замыкаться в себе — ни на национальном, ни на корпоративном, ни даже на общем уровне нашего партнерства. Мы вообще не против кого-то строим свою работу <…> Мы открыты для работы со всем миром.

Фото: РИА «Новости»

Глава государства добавил, что Россия открыта ко всем инициативам в промышленности, торговле, туризме и готова вносить вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности. «Вместе формировать надежные глобальные маршруты, такие как Трансарктический транспортный коридор и Международный коридор „Север — Юг“. И конечно, намерены углублять сотрудничество в подготовке кадров, проведении прикладных научных исследований, в том числе в области умных технологий, беспилотного транспорта и так далее», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что на основе Нового банка развития (НБР) можно создать новую инвестиционную платформу для привлечения дополнительных частных средств в реализацию новых проектов.

БРИКС формирует новую устойчивую платформу глобального роста. Очень важно, что ее ключевые элементы, правила работы компаний и организаций не навязываются извне, не навязываются так называемым золотым миллиардом. Так же, как и мы никому ничего не навязываем.