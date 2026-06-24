Лавров назвал ввод западных военных на Украину аналогом новой Берлинской стены
Если западные страны введут войска на Украину, возникнет новая «Берлинская стена», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения». Об этом сообщил ТАСС.
Представители европейских стран предлагают в случае заключения соглашения между Москвой и Киевом ввести на оставшуюся территорию Украины военный контингент — так называемые «стабилизационные силы», отметил министр. Эти действия — суть гарантий безопасности, которые Европа планирует предоставить украинскому руководству.
«То есть это на веки вечные новая Берлинская стена», — провел параллель Лавров и подчеркнул, что Россию такой вариант не устраивает.
Берлинская стена разделяла столицу Германии на части, принадлежащие ФРГ и ГДР. Она стала символом холодной войны между Советским Союзом и капиталистическим миром.
Глава МИД выступил на чтениях с речью, в которой затронул вопросы конфликта на Украине и отношений с Западом.