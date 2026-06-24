Если западные страны введут войска на Украину, возникнет новая «Берлинская стена», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения». Об этом сообщил ТАСС .

Представители европейских стран предлагают в случае заключения соглашения между Москвой и Киевом ввести на оставшуюся территорию Украины военный контингент — так называемые «стабилизационные силы», отметил министр. Эти действия — суть гарантий безопасности, которые Европа планирует предоставить украинскому руководству.

«То есть это на веки вечные новая Берлинская стена», — провел параллель Лавров и подчеркнул, что Россию такой вариант не устраивает.

Берлинская стена разделяла столицу Германии на части, принадлежащие ФРГ и ГДР. Она стала символом холодной войны между Советским Союзом и капиталистическим миром.

Глава МИД выступил на чтениях с речью, в которой затронул вопросы конфликта на Украине и отношений с Западом.