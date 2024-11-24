«Путин стоит у руля». В США высказались о действиях России в зоне СВО

Политолог Миршаймер заявил, что армия России доминирует на поле боя на Украине

В США заявили, что российская армия побеждает в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил в интервью YouTube-каналу Deep Dive профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«[Президент России Владимир] Путин стоит у руля на поле боя в данный момент. Сейчас у русских все очень хорошо», — отметил он.

Миршаймер добавил, что для российской армии сейчас нет существенной угрозы на фронте. Он также убежден, что разрешение США Киеву бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России не сможет изменить ход конфликта.

До этого политолог предположил, что нынешний президент США Джо Байден активно поддерживает Украину, надеясь подставить победившего на выборах Дональда Трампа. По его словам, именно его обвинят в поражении ВСУ и падении Украины, но для этого нужно, чтобы Киев продержался до инаугурации политика.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал сократить бюрократию в армии и отправить генералов в окопы на передовую.