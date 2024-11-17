Байдена уличили в попытке переложить вину за поражение Украины на Трампа

Он объяснил, что неминуемое падение Украины испортит президентство Трампа, и его обвинят в поражении ВСУ. Эксперт добавил, что по этой причине команда Байдена делает все возможное, чтобы Украине удалось продержаться до 20 января.

«Лучшим исходом для Трампа будет, если Украина проиграет в конфликте до его вступления в должность», — отметил он.

По словам Миршаймера, Трамп не сможет выгодно урегулировать конфликт, так как он не хочет принимать российские условия. Также республиканцу мешают некоторые политики из его администрации. Политолог предположил, что исход конфликта в итоге решится на поле боя.

«В конце концов, мы получим замороженный конфликт, который приведет к нескончаемым проблемам в ближайшем будущем», — подытожил политолог.

Ранее британско-российский историк Центра глобальных отношений имени Генри Киссинджера Сергей Радченко не исключил, что Трамп переложит вину за свою неспособность урегулировать конфликт на президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, республиканец откажется ждать успехов украинской армии.