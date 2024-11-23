Зеленский указал своим генералам на их место

Зеленский: генералы ВСУ должны быть ближе к солдатам и сидеть в окопах

Система управления Вооруженными силами Украины претерпит изменения. Президент Владимир Зеленский на ІІІ Международной конференции по продовольственной безопасности «Зерно с Украины» призвал отправить генералов в окопы. Об этом сообщило издание «Общественное» .

Сокращение бюрократии в армии Зеленский назвал главной задачей главкома ВСУ Александра Сырского. Президент призвал сделать все возможное, чтобы сократить расстояние между солдатами и генералами.

«Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня — не генерал, несмотря на опыт. При всем уважении сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах», — сказал он.

Источники издания сообщили, что Генштаб презентует концепцию реформирования ВСУ до конца ноября. Командование предложит ввести систему управления «корпус-бригада».

Не только солдаты, но и международные эксперты пожаловались на неэффективное управление ВСУ. Командиры отдавали необоснованные приказы и не придерживались современной военной культуры.