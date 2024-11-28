В случае массированного применения гиперзвуковой ракеты «Орешник» мощь удара будет сопоставима с ядерным. Об этом заявил Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«В случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких „Орехов“ гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия», — предупредил глава государства.

Он отметил, что все, находящееся в эпицентре взрыва при ударе «Орешником», расщепляется на элементарные частицы. Ракетный комплекс уже запустили в серийное производство.

Также Путин не исключил, что российские войска ударят «Орешником» по центрам принятия решений на Украине. Выбор объектов будет зависеть от угроз, возникающих перед Россией.