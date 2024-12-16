Путин назвал целью серийного выпуска ракеты «Орешник» безопасность России

Серийный выпуск баллистической ракеты «Орешник» начнется в ближайшее время для обеспечения безопасности России и ее союзников. С таким заявлением на расширенном заседании коллегии Минобороны выступил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что нестратегические ядерные силы необходимо постоянно держать в постоянной боевой готовности в условиях роста геополитической напряженности.

Ракетный комплекс «Орешник» президент назвал новейшим мощным оружием.

«В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников. И это безусловно будет сделано», — пообещал Путин.

Российский лидер напомнил, что в ноябре российские войска провели успешное испытание новой ракеты в ответ на удары западным оружием. Баллистическую ракету «Орешник» использовали в безъядерном и гиперзвуковом оснащении.

В конце ноября президент на встрече с представителями военно-промышленного комплекса страны объявил, что разработчиков и производителей нового ракетного комплекса «Орешник» представят к государственным наградам.

Президент подчеркнул, что новое вооружение стало значительным вкладом в укрепление безопасности России.