Путин собрал совещание с главами силовых ведомств из-за ситуации в Курской области

Президент Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу, министром обороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и директором ФСБ Александром Бортниковым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Совещание началось с доклада Герасимова по видеосвязи. По словам Путина, начальник Генштаба не смог присутствовать лично, поскольку находится на одном из пунктов оперативного управления.

Герасимов доложил президенту, что продвижение ВСУ вглубь России остановили, и операция закончится восстановлением государственной границы.

Путин взял ситуацию на личный контроль. Он призвал глав регионов оказать помощь Курской области и поручил координировать эти действия первому вице-премьеру Денису Мантурову.