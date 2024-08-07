Путин собрал совещание с главами силовых ведомств из-за ситуации в Курской области

Президент Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу, министром обороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и директором ФСБ Александром Бортниковым. Об этом сообщила
пресс-служба Кремля.
Совещание началось с доклада Герасимова по видеосвязи. По словам Путина, начальник Генштаба не смог присутствовать лично, поскольку находится на одном из пунктов оперативного управления.
Герасимов доложил президенту, что
продвижение ВСУ вглубь России остановили, и операция закончится восстановлением государственной границы.
Путин
взял ситуацию на личный контроль. Он призвал глав регионов оказать помощь Курской области и поручил координировать эти действия первому вице-премьеру Денису Мантурову.
Сегодня 18:51 Производитель термопластичных эластомеров в Химках увеличит выработку на 27%
Сегодня 18:50 Ребенку зажало ногу на эскалаторе в московском метро
Сегодня 18:48 «Везде все бахало». Жители Курской области рассказали о ситуации в регионе
Сегодня 18:44 Вышедший из колонии экс-губернатор Кировской области устроился на работу
Сегодня 18:40 Настасья Самбурская раскрыла подробности нового романа
Сегодня 18:38 Российские фигуристы потребовали отменить церемонию награждения медалями за Игры-2022
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте