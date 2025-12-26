Путин рассказал о бесценном опыте спецоперации для армии России

Армия России в ходе специальной военной операции получает абсолютно бесценный опыт, который уже используется при формировании нового облика Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании , посвященном параметрам проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

«Получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика Вооруженных Сил и оборонно-промышленного-комплекса тоже», — сказал глава государства.

Путин отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в стабильном режиме и обеспечивают войска всем необходимым вооружением и техникой — как для подразделений, задействованных в СВО, так и для Вооруженных сил в целом.

Глава государства сообщил, что по сравнению с 2022 годом в 2025 году выпуск наиболее востребованной продукции вырос многократно. В частности, производство бронетанковой техники увеличилось в 2,2 раза, легкобронированной — в 3,7 раза, военной авиационной техники — в 4,6 раза, автомобильной — в 5,7 раза. Выпуск ракетно-артиллерийского вооружения вырос в 9,6 раза, средств связи и радиоэлектронной борьбы — в 12,5 раза, средств индивидуальной бронезащиты — почти в 18 раз, а боеприпасов и средств поражения — более чем в 22 раза.

Путин подчеркнул, что такие показатели стали возможны благодаря своевременным мерам господдержки и укреплению производственных мощностей по всей кооперационной цепочке. В рамках новой госпрограммы вооружения, добавил он, планируется дальнейшее развитие высокотехнологичных производств, их автоматизация, рост производительности труда и снижение себестоимости продукции, а также расширение испытательной базы и внедрение технологий искусственного интеллекта.