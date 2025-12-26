Путин заявил, что меры господдержки помогли укрепить предприятия ОПК

Президент России Владимир Путин выразил благодарность коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса за их самоотверженный и доблестный труд. Об этом он сказал во время совещания по Государственной программе вооружения.

«Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для Вооруженных сил в целом», — сказал Путин.

Совместные решения и своевременные меры государственной поддержки быстро укрепили материально-техническую базу предприятий оборонно-промышленного комплекса, увеличив мощности для производства необходимого вооружения по всей кооперационной цепочке, подчеркнул президент. Он добавил, что производство ракетного артиллерийского вооружения в России увеличилось в 9,6 раза.

Ранее Путин заявил, что технологии, использованные при создании крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», могут быть применены для разработки лунной станции. Глава государства отметил, что новые принципы работы российских орудий дадут импульс развитию новых технологий, которые можно будет использовать на шельфе в Арктике.