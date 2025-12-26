Россия увеличила выпуск боеприпасов более чем в 22 раза

Президент России Владимир Путин заявил, что увеличение выпуска вооружений в стране стало результатом усилий оборонно-промышленного комплекса и экономики в целом. Такое заявление он сделал во время совещания по государственной программе вооружения.

«Без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что с 2022 года выпуск наиболее востребованных образцов вооружения в зоне СВО значительно возрос.

«По сравнению с 2022 годом производство особо востребованной в ходе специальной военной операции продукции, изделий в 2025 году увеличилось кратно <…> легкобронированная техника, это БМП, БТР, в 3,7 раза», — подчеркнул он.

Президент отметил, что производство военной авиатехники в России с 2022 года выросло в 4,6 раза.

Кроме того, за последние годы Россия значительно увеличила выпуск средств поражения и боеприпасов — более чем в 22 раза. Средства индивидуальной бронезащиты — почти в 18 раз. Производство средств радиоэлектронной борьбы увеличилось в 12,5 раза.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что в 2025 году в России существенно нарастили производство боевых самолетов. Компания в полном объеме выполнила план по производству истребителей Су-35С. Специалисты уже приступили к работе над программой следующего года.