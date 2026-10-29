Путин присвоил звание Героя России комбату спецназа «Ахмат» Батукаеву посмертно

Командиру одного из батальонов спецназа «Ахмат» Зелимхану Батукаеву с позывным Шустрый посмертно присвоили звание Героя России. Об этом сообщил ТАСС .

Указ о награждении подписал президент Владимир Путин. Медаль «Золотая Звезда» и грамоту вручили матери погибшего Таус Батукаевой врио командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков и председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

«Зелимхан был истинным патриотом и защитником нашего Отечества, мужественным воином и настоящим офицером», — отметил Даудов на церемонии в Грозном.

Батукаев погиб во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции в марте 2025 года.

Ранее звание Героя России посмертно получил житель Наро-Фоминска Андрей Кулаков. Он отвлек на себя огонь противника, позволив отряду захватить ключевой опорный пункт, и уничтожил пулеметный расчет, но был смертельно ранен.