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    Путин присвоил звание Героя России комбату спецназа «Ахмат» Батукаеву посмертно

    Комбат спецназа «Ахмат» Зелимхан Батукаев стал Героем России посмертно

    Фото: 360.ru

    Командиру одного из батальонов спецназа «Ахмат» Зелимхану Батукаеву с позывным Шустрый посмертно присвоили звание Героя России. Об этом сообщил ТАСС.

    Указ о награждении подписал президент Владимир Путин. Медаль «Золотая Звезда» и грамоту вручили матери погибшего Таус Батукаевой врио командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков и председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

    «Зелимхан был истинным патриотом и защитником нашего Отечества, мужественным воином и настоящим офицером», — отметил Даудов на церемонии в Грозном.

    Батукаев погиб во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции в марте 2025 года.

    Ранее звание Героя России посмертно получил житель Наро-Фоминска Андрей Кулаков. Он отвлек на себя огонь противника, позволив отряду захватить ключевой опорный пункт, и уничтожил пулеметный расчет, но был смертельно ранен.

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