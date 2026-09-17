Офицер из Наро-Фоминска Андрей Кулаков посмертно удостоен звания Героя России

Житель Наро-Фоминска Андрей Кулаков погиб в ходе специальной военной операции, за мужество и героизм ему посмертно присвоено звание Героя России. Награду — медаль «Золотая Звезда» — родным погибшего передали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генерал-лейтенант Игорь Серицкий.

Андрей Кулаков родом из Брянской области. Он окончил Военную академию войсковой ПВО в Смоленске, служил в Наро-Фоминске, затем шесть лет работал инженером-наладчиком на Апрелевском заводе. Два года назад заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО, где стал командиром штурмового отряда.

В марте 2024 года Андрей Кулаков совершил подвиг: отвлек огонь противника, что позволило отряду захватить ключевой опорный пункт. В ходе боя офицер уничтожил пулеметный расчет и обеспечил успех операции, в которой было ликвидировано 27 боевиков. Сам он получил смертельное ранение.

У Андрея Кулакова остались жена, дочь, сын, родители и сестра.