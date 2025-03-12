ВС России освободили 86% территорий Курской области

В своем докладе глава Генштаба отметил, что ВС России взяли под контроль более 1,1 тысячи квадратных километров территории Курской области. Потери ВСУ составили более 68 тысяч человек и свыше семи тысяч единиц боевой техники.

Герасимов сообщил, что только за последние пять дней бойцы группировки «Север» освободили в регионе 24 населенных пункта. Он подчеркнул, что украинские власти планировали создать плацдарм в Курской области, но его планы провалились.

В среду, 12 марта, Путин провел совещание в одном из командных пунктов курской группировки ВС РФ. Президент назвал главной задачей ВС России в области — полное освобождение региона.