Путин поздравил ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника

Президент Владимир Путин поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с днем оружейника. Обращение опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства поблагодарил представителей сферы за добросовестную работу, действительно высокие показатели и преданность своему делу.

«В нашей стране всегда гордились своей оборонкой, конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику», — напомнил президент.

Оружейники помогали воинам побеждать противника, а также вносили значительный вклад в обеспечение безопасности и обороноспособности страны. Сейчас предприятия ОПК работают ритмично и четко, делают все возможное, чтобы поставить бойцам СВО современную технику, оружие, экипировку и боеприпасы, подчеркнул Путин.

В начале августа российский лидер поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Президент отметил их вклад в развитие стратегической отрасли.