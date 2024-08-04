Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Путин поблагодарил работников ж/д транспорта за их труд и преданность делу

Президент России Владимир Путин поздравил молодых специалистов и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником — Днем Железнодорожника. Видеообращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства отметил их вклад в развитие стратегической для страны отрасли, которая работает надежно и бесперебойно, отвечая современным запросам экономики и россиян.

Путин поблагодарил российских железнодорожников за их труд и преданность делу. По его словам, эти традиции были заложены еще в первой половине XIX века, когда открылась Царскосельская железная дорога.

Российский лидер добавил, что Россия продолжает развиваться и в этом движении вперед значительная роль принадлежит железнодорожному транспорту. Это и открытие новых глобальных рынков, и рост внутреннего туризма, и устойчивая работа оборонных предприятий, дальнейшая модернизация Восточного полигона — БАМа и Транссиба, и другие проекты.

В заключение Путин отметил, что России еще предстоит построить высокоскоростные магистрали, создать международные логистические коридоры и модернизировать железнодорожную сеть.

Ранее глава государства поздравил ветеранов-бамовцев и нынешних железнодорожников с 50-летием начала строительства Байкало-Амурской магистрали.