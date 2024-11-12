Путин посмертно наградил генерала Павла Клименко званием Героя России

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России командиру мотострелковой бригады генерал-майору Павлу Клименко, который погиб в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Павел Юрьевич Клименко геройски погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции в поселке Красногоровка на Донецком направлении», — написал он.

Клименко был храбрым и мужественным воином. Его заслуги отметили множеством наград: орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», медалью «За отвагу» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Он также был удостоен звания Героя Донецкой народной республики.

Церемония прощания с Клименко прошла в Севастополе 11 ноября. На ней присутствовали временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков, а также родственники и друзья офицера.

Ранее во Фрязине почтили память погибших на службе полицейских — старших сержантов Бориса Богомолова и Виктора Кучко. Указом президента они были посмертно награждены орденами Мужества. Собравшиеся провели минуту молчания, а затем возложили корзины с цветами к мемориальной доске.