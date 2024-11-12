Погибшего в зоне СВО командира Павла Клименко похоронили в Севастополе

В Севастополе похоронили погибшего в зоне СВО командира мотострелковой бригады, генерал-майора Павла Клименко, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что президент Владимир Путин присвоил военачальнику звание Героя России посмертно.

«Дети Павла Юрьевича, Никита и Наталья, сегодня приняли от военачальника награду папы — Звезду Героя России», — добавил глава города.

Павел Клименко родился в селе Озек-Суат Нефтекумского района Ставропольского края. После школы учился в Санкт-Петербургском высшем общевойсковом училище имени Кирова, потом пошел служить в 810-ю бригаду морской пехоты, а потом окончил общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации.

«Он был отважным и мужественным воином. <…> В этом году указом президента России получил звание генерал-майора. <…> Павел Юрьевич Клименко геройски погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции в поселке Красногоровка на Донецком направлении», — уточнил Михаил Развожаев.

Губернатор добавил, что Клименко никогда не прятался за спины солдат, любил Родину и делал все, чтобы ее защитить.

Ранее в Балашихе установили памятную доску участнику СВО Юрию Смирнову. Он погиб в прошлом году в Запорожской области во время выполнения боевых задач.