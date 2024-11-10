Память погибших на службе полицейских почтили во Фрязине

Ежегодно накануне Дня полиции в городском округе Фрязино проходит памятное мероприятие. У мемориальной доски в честь старших сержантов Бориса Богомолова и Виктора Кучко собираются сотрудники администрации, депутаты, коллеги, родные и близкие, чтобы почтить их память.

Борис Богомолов и Виктор Кучко служили во Фрязинском отделе внутренних дел. Старшие сержанты погибли при задержании преступников. Указом Президента Российской Федерации их посмертно наградили Орденами Мужества.

«Конечно, это не просто. И я думаю они об этом не думали, когда это произошло. У них были, прежде всего, мысли — задержать преступников. И чтобы они понесли то наказание, которое заслуживают за свои деяния», — поделилась полковник милиции в отставке Нина Немкович.

Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших правоохранителей, а после возложили корзины и цветы к мемориальной доске.

«Приношу соболезнования родным и близким погибших при исполнении служебного долга. И желаю всем, всему действующему составу, тем, кто работает на такой отважной, серьезной, очень нужной работе, мирного неба, покоя в семье, чтобы всегда был теплый очаг в доме, чтобы всегда ждали возвращения домой наших служащих ребят», — сказала председатель Совета депутатов городского округа Фрязино Елена Романова.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев в преддверии Дня полиции поздравил весь личный состав, ветеранов органов внутренних дел и сотрудников полиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».